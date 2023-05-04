قابس: تأخير قضية أحداث “العين السخونة” إلى 13 جويلية القادم مع رفض مطالب الإفراج ..

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها، منير عروم، بأن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس قرّرت، اليوم الخميس، تأخير القضية المعروفة بقضية أحداث “العين السخونة” الى يوم 13 جويلية 2023 مع رفض مطالب الافراج.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدرت في شهر مارس الفارط حكمها في هذه القضية المتعلقة بمواجهات جدّت في ديسمبر 2020 بين مواطنين من دوز بقبلي وآخرين من بني خداش من ولاية مدنين حول خلاف عقاري وراح ضحيتها 3 أشخاص، حيث قضت بالاعدام في حق 5 متهمين حضوريا وبالحكم بالاعدام لمتهم سادس غيابيا وبالسجن مدى الحياة في حق متهم سابع.

وتراوحت الاحكام بالنسبة لبقية المتهمين في هذه القضية بالسجن بين سنة و8 سنوات فيما قضي بعدم سماع الدعوى في شأن أحد المتهمين.