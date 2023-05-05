بعد الحكم عليها بالسجن 3 أشهر: قضية ثانية ضد مريم الدباغ..#خبر_عاجل

في متابعة لادانة المحكمة “للاستغراموز” مريم الدباغ والحكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر في قضية رفعتها ضدها الديوانة التونسية قال الاعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك اليوم الجمعة “نظرت محكمة الإستئناف في قضية رفعتها الديوانة التونسية ضد ” إحداهن ” بعد إدعائها منذ عامين أنها إستعملت معارفها في الديوانة ضدي لإحراجي خلال مروري بالمطار في اتجاه باريس وكانت طبعا مجرد إدعاءات نالت من سمعة وهيبة وصورة الديوانة…وحكمت المحكمة في طور الإستئناف بسجنها ثلاثة أشهر وهو نفس الحكم الذي صدر إبتدائيا…!!!”

وتابع في نفس التدوينة أن “إحدى الدوائر الجناحية الإبتدائية ستنظر يوم الاثنين في قضية ثانية أخرى رفعتها أنا أيضا ضدها منذ مدة بسبب فيديو منتشر إرتكبت فيه جريمة الثلب والتشهير ضدي…وهناك قضايا أخرى جارية قادمة ضدها رفعتها أنا أيضا بتهم أخرى أولها الثلب…!!!””

وقال في نفس التدوينة “لا يوجد أقوى من هذا الرد الكافي…ولم تكن هناك طريقة أخرى لردع شخص إستسهل الثلب والقذف والشتم سوى اللجوء للقضاء…وسهل جدا أن ترد بفيديو ثلب وشتم ومس من الأعراض وهيستيريا لفظية ولكنها ليست طريقتي ولا أخلاقي…قد أخذت حقي بالقانون ولن يزعجني مزيد النباح وسأظل أرد بالتجاهل واللامبالاة ومزيد القضايا 😅 واللي عندو ثقة في روحو يواجه القضاء موش يهرب البرة خايف م الحبس اللي يستنى فيه م المطار…ويدعي كاذبا أنه فوق القانون ويتحدى القضاء…!!!

ومازالت هناك قضايا أخرى قادمة في ملفات أخرى وبتهم أخرى 🤮 لذلك لا تستغربوا من حالة الهيستيريا…😅””