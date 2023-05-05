إزالة 29 عداد ماء تعمّد مواطنون تعطيلها من أجل استغلال الماء الصالح للشرب في الري الفلاحي بهذه الولاية..

في إطار حملة للتصدي لظاهرة سرقة الماء الصالح للشرب والربط العشوائي، أزال اعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة (الصوناد) 29 عداد ماء بمعتمدية المتلوي تعمّد مواطنون تعطيلها قصد استغلال المياه للري الفلاحي، وفق رئيس اقليم الشركة بقفصة محمد بن عاسي.

وأكّد بن عاسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ظاهرة سرقة الماء الصالح للشرب والربط العشوائي واستغلاله في الري الفلاحي متفشية بكافة معتمديات الولاية وخاصة في مناطق الحوض المنجمي، مما تسببت في إهدار كميات كبيرة من المياه وتسجيل اضطرابات في عملية التزود في هذه المناطق.

وأوضح أن حملة التصدي لهذه الظاهرة مازالت متواصلة بمعتمديات ولاية قفصة للحد من استنزاف الموارد المائية وذلك طبقا لقرار وزارة الفلاحة الصادر في 29 مارس 2023 والداعي إلى مزيد أحكام استغلالها وحسن ترشيد استهلاكها، حيث شرع إقليم الشركة في مراسلة البلديات ومحطّات غسيل السيارات بالجهة من أجل منع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل السيارات أو سقي المناطق الخضراء وتنظيف الشوارع والاماكن العامة، على ينطلق تنفيذ ذلك بداية من الأسبوع القادم.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن مشروع حفر بئر عميقة “الراقوبة 2” انهي كليا ودخل حيز الاستغلال خلال شهر مارس المنقضي بقوة دفق 40 لتر في الثانية، وقدرت كلفة انجازه بـ900 الف دينار، موضحا أن هذه البئر أنجزت لتدعيم الموارد المائية والحد من ظاهر الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب بقفصة المدينة.