فظيع: العثور على جثة طفلة الثلاث سنوات في كيس بلاستيكي..#خبر_عاجل

عثر خلال الليلة البارحة على جثة طفلة عمرها ثلاث سنوات داخل كيس بلاستيكي بـ”سبخة” في منطقة المتبسطة التابعة لمعتمدية القيروان الشمالية أثناء عملية تمشيط من قبل وحدات الحرس الوطني .

وكانت عائلة الطفلة التي تقطن بنفس المنطقة المذكورة، قد أعلنت عن فقدانها أمس الجمعة.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث في الحادثة حيث تحول قاضي التحقيق على عين المكان لمعاينة الجثة ثم تحويلها إلى قسم التشريح بوحدة الاغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار بالقيروان وفق ما نقلته موزاييك.