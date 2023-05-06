جريمة مروعة: تقتل زوجها طعنا بسكين وتضعه في كيس..

في جريمة مأساوية شهدتها محافظة الأقصر المصرية، أقدمت سيدة على التخلص من زوجها بثلاث طعنات نافذة في الصدر والبطن ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتفيد تفاصيل الواقعة ان مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بإقدام سيدة على التخلص من زوجها بمنطقة الحمارة بمدينة الأقصر، وذلك بطعنة بسلاح أبيض (سكين) ثلاث طعنات نافذة بالصدر والبطن مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، ليتبين مصرع (أحمد.أ.ز.ع) ويبلغ من العمر 35 عاما جثة هامدة وبه 3 طعنات نافذة، 2 بالصدر و1 بالبطن.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث لمعرفة ملابساته من أسباب ودوافع، حيث تبين من التحريات الأولية وجود خلافات زوجية مستمرة بين الزوج المجني عليه وزوجته، ما دفع الأخيرة لإنهاء حياة الزوج ووضعه داخل “جوال” أي كيس من الكتان، وإلقائه بالشارع وفق ما اوردته العربية.نت.