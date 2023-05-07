فظيع: يحوّلان وجهة فتاة ويتداولان على إغتصابها..

على إثر ورود معلومات على مركز الأمن الوطني بخزامة مفادها تحويل شخصين لوجهة فتاة و إغتصابها بغابة زيتون بجهة سهلول 4، تم إشعار إستمرار النيابة العمومية بسوسة 01 و التنقل على عين المكان ،أين تم ضبط الشابي{ن المذكورين بحالة تلبس و هما بصدد إغتصاب الفتاة المذكورة.

وتم إقتيادهما إلى مقر الإستمرار و بعد مراجعة النيابة العمومية ، أذنت بالإحتفاظ بهما و تحرير محضر بحث موضوعه تحويل وجهة أنثى و إغتصابها.

وبعرض هوية الجناة على الناظم الآلي تبين أن أحدهما محل 11 منشور تفتيش من أجل السرقة والإعتداء بالعنف الشديد و تحويل وجهة أنثى غصبا وفق ما صرّح به مصدر أمني لاذاعة الجوهرة أف أم.