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الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة..

2023/05/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على اثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس في خصوص نشاط شبكة تنشط في مجال ترويج مخدر القنب الهندي و القاء القبض على أحد عناصرها “مفتش عنه من اجل ترويج مادة مخدرة ” .

تم تفعيل العمل الاسترشادي و تكثيف المراقبة الميدانية حيث تم التعرف على المحل الذي يتخفى فيه و التأكد من وجوده،هذا وبعد إصدار الأذون القانونية اللازمة تمت مداهمة منزله من طرف دورية مشتركة بين الوحدة المذكورة و وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قرمبالية و سوسة وإلقاء القبض عليه و حجز عدد 03 صفائح من ذات المخدر , سجائر محشوة بمادة القنب الهندي , أقراص مخدرة كلها معدة للترويج و سيارة يتم استعمالها في التنقل .

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بعد استشارة النيابة العمومية .

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