الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة..

على اثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس في خصوص نشاط شبكة تنشط في مجال ترويج مخدر القنب الهندي و القاء القبض على أحد عناصرها “مفتش عنه من اجل ترويج مادة مخدرة ” .

تم تفعيل العمل الاسترشادي و تكثيف المراقبة الميدانية حيث تم التعرف على المحل الذي يتخفى فيه و التأكد من وجوده،هذا وبعد إصدار الأذون القانونية اللازمة تمت مداهمة منزله من طرف دورية مشتركة بين الوحدة المذكورة و وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قرمبالية و سوسة وإلقاء القبض عليه و حجز عدد 03 صفائح من ذات المخدر , سجائر محشوة بمادة القنب الهندي , أقراص مخدرة كلها معدة للترويج و سيارة يتم استعمالها في التنقل .

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بعد استشارة النيابة العمومية .