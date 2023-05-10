كشف المدّعي العام للشؤون المدنية بوزارة العدل، محمد نبيل النقاش، اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، تسجيل حوالي 600 حالة تدليس للجنسية التونسية في سوريا ولبنان.

وأكد محمد نبيل النقاش، في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أنه سبق وأن تم تسليم شهادات جنسية لغير مستحقيها وهناك عديد القضايا التي رُفعت في الغرض.

واشار المتحدث الى أن المنظومة الجديدة لاستخراج شهادة الجنسية التي تم تركيزها ستقضي على عمليات التدليس لافتا إلى أنه سيقع تركيزها أيضا لدى القناصل وممثلي الديبلوماسيين التونسيين في الخارج لمنع تسجيل إخلالات في هذا الخصوص.

يُشار إلى أن وزارة العدل، أعلنت في بلاغ أصدرته، أول أمس الإثنين 8 ماي 2023، أن المنظومة الإلكترونية للجنسية أصبحت جاهزة ومعمّمة على كافة محاكم نواحي الجمهورية التونسية.

وأضافت أنه بإمكان المواطن التونسي استخراج شهادة الجنسية بصفة حينية من أي محكمة ناحية كانت، اعتمادا على منظومة إعلامية مندمجة تضمن سلامة الشهادة من الناحية القانونية.