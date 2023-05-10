رئيسة قسم الاطفال بمستشفى الرازي: ما بين 25 الى 30 بالمائة من العيادات الواردة على القسم تشخص كحالات اصابة بطيف التوحد

افادت أستاذة الطب النفسي للاطفال والمراهقين ورئيسة قسم الاطفال بمستشفى الرازي للامراض النفسية والعصبية، أسماء بودن، اليوم الاربعاء، “ان ما بين 25 الى 30 بالمائة من مجموع العيادات الواردة على قسم الاطفال بالرازي يتم تشخيصها كحالات اصابة بطيف التوحد”.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش ملتقى وطني للتعهد والدمج الافضل لاطفال طيف التوحد، أن “مشروعا احصائيا حول مرضى أطفال التوحد بتونس سيتم اعداده قريبا بالاضافة الى سجل وطني حول نفس المرض”.

وبينت أن المشروع الاحصائي، الذي من المرجح ان ينطلق خلال السنة القادمة، سيعمل على تحديد خصوصيات اطفال التوحد في تونس ودراسة حاجياتهم.

واشارت الى ان المشروع الاحصائي يعد احد مكونات خطة وطنية، انطلقت في سنة 2022، وترمي الى التعهد بأطفال ذوى اضطراب التوحد مشيرة الى انه يتم حاليا تكوين مهنيي الصحة العاملين في الخطوط الاولى حول تقنيات التشخيص المبكر لمرض التوحد.

كما ترتكز الخطة حسب بودن، على أربعة محاور وهي توفير المعلومة والتحسيس والتكوين والتشخيص المبكر للمرض في سن من 14 الى 18 شهرا وذلك خلال عمليات تلقيح الاطفال وفق الرزنامة الوطنية للتلقيح. اما المحور الثالث فيتمثل في التعهد فيما يخص المحور الرابع التشجيع على البحث العلمى في المجال.