عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق عبد المجيد الزار..

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية في حق الرئيس السابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار واعادة ملف قضيته الى الشرطة العدلية بالمروجات لاستكمال البحث.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تخلت عن ملف القضية المثارة ضد عبد المجيد الزار لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي باطلاعها على نتائج الأبحاث الأولية قررت فتح تحقيق قضائي ضد الزار وتعهيد احد قضاة التحقيق بمباشرة التحقيقات في حقه على خلفية استعماله لسيارة تابعة لاتحاد الفلاحة والصيد البحري وفق ما أوردته موزاييك.