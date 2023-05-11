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شابّ يسقط من أعلى بناية ويفارق الحياة..

2023/05/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية اليوم الخميس 11 ماي 2023 بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات سقوط شاب من أعلى الطابق الثالث لبناية يالحمّامات ممّا أدى الى وفاته على عين المكان.

وتشير المعطيات الاولية إلى أن الواقعة جدّت صباح اليوم حيث فوجئ بعض المارة بالعثور على جثة شاب عشريني على قارعة الطريق أمام بناية من ثلاثة طوابق تبين لاحقا أنه سقط من فوقها ووفاته على عين المكان.

وقد تولى ممثل النيابة العمومية معاينة جثة الهالك قبل الاذن برفعها وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي والاذن بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

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