جرفتها السيول: توقف عمليات البحث عن المرأة المفقودة في جدليان

توقفت ، عشية اليوم الجمعة ، وحدات الحماية المدنيّة بولاية القصرين عن البحث عن المرأة المفقودة أصيلة عمادة “تربح”في معتمدية جدليان التي من المرجّح ان تكون سيول مياه وادي “القصيبة” قد جرفتها أمس بعد تهاطل كميات هامة من الأمطار بالمنطقة.

وأوضح معتمد جدليان محرز الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات البحث عن المفقودة ، انطلقت خلال ساعات الصباح الأولى من نهار اليوم وتوقفت عشية اليوم في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال نظرا لورود اشعارات من الارصاد الجوية تفيد بعودة نزول الامطار هذا المساء ، مؤكدا أنها ستستأنف يوم الغد في سبيل العثور عن المرأة المذكورة .

وذكر بالمناسبة أن زوج المرأة المفقودة القاطن بمنطقة الحبلان في عمادة ” فج تربح” من معتمدية جدليان المتاخمة لحدود معتمديتي الروحية غربا ( ولاية سليانة ) والقصور شرقا ( ولاية الكاف ) ، أعلمه مساء أمس أنه إفتقد زوجته المسماة صالحة النصيبي البالغة من العمر 61 عاما منذ الساعة الثانية بعد الزوال من يوم أمس الخميس.

وقال المعتمد إن “زوج المفقودة رجح أن تكون سيول وادي القصيبة المحاذي للمنطقة قد جرفتها عندما كانت ترعى قطيع أبقارها المتكون من أربع بقرات التي قال إنه ” عثر عليها حذو الوادي المذكور ولم يعثر على زوجته .

وأكد بالمناسبة أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة بالقصرين واللجان المحلية في انعقاد دائم لمواكبة التطورات المناخية المرتقبة والتدخل عند الإقتضاء خاصة وأنه من المتوقع نزول الامطار هذا المساء.

وكانت جل معتمديات ولاية القصرين سجلت يوم أمس تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار بعد انحباس طويل وكانت الأمطار في بعض مناطق معتمدية سبيطلة منها منطقة “الهراهرة ” مرفوقة بحجر البرد مما خلف أضرارا على الأشجار المثمرة والغراسات كما تسببت الأمطار في تسرب السيول إلى عدد من المنازل المشيدة بشكل فوضوي على ضفاف وادي منطقة ” الحدرة ” و”الحي الصناعي” بسبيطلة مما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنيّة لشفطها.