مارس 2023 الشهر الثاني الاشد حرا وجفافا منذ عدة عقود في تونس..

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي ان تونس مرت خلال سنة 2023، بشهر مارس الثاني الاشد حرا منذ سنة 1950 وقد تجاوز المتوسط العام لدرجات الحرارة المسجلة على مستوى 27 محطة رئيسية ، المعدل المرجعي بزائد 7ر1 درجة.

وشهدت تونس خلال مارس 2023، وفق الملخص المناخي لشهر مارس 2023 ، تمركز مرتفع للضغط الجوي شكل حاجزا لوصول التقلبات الجوية الى تونس مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي تسببت في وصول الهواء الصحراوي الحار نسبيا .

ونتج عن هذه الاوضاع المناخية التي شهدتها البلاد ارتفاع في درجات الحرارة لعدة ايام باستثناء بعض الايام التي تميزت بظهور منخفض جوي مما ادى الى تقلبات جوية على بعض المناطق.

وعاشت تونس، خلال مارس الماضي وضعا صعبا اتسم بتواصل نقص كميات الامطار وقد سجلت بعض المناطق تراجعا قارب 80 بالمائة مما ساهم في تفاقم الوضع المائي وبالتالى مرت تونس العام الجاري بثاني شهر مارس الاكثر جفافا منذ 1970 بعد مارس 2000.

وسجلت البلاد في ظل وضع تميز بندرة الامطار تساقطات قاربت 2ر59 مليمتر ببنزرت و80 مليمتر بطبرقة وقد بلغ مجموع كميات الامطار 5ر184 مليمترا علما وان المعدل المرجعي يصل الى 4ر935 مليمترا.