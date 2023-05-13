عاجل: قتلى وجرحى وفي حادث اصطدام بين سيارة تونسية وأخرى ليبية..

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2023/05/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفر حادث مرور جد صباح اليوم بالطريق الرابطة بين مدينة جرجيس وجزيرة جربة على مستوى النقطة الكيلومترية عدد 5 في اتجاه الجزيرة يتمثل في اصطدام سيارة تونسية بسيارة ليبية عن وفاة سائق السيارة التونسية على عين المكان يبلغ من العمر 40 سنة أصيل معتمدية جرجيس.

وخلّف الحادث إصابة مرافقي الضحية بإصابات متفاوتة الخطورة وتم نقلهم بواسطة سيارتي إسعاف تابعتين لفرقة الحماية المدنية بجرجيس للمستشفي الجهوي بجرجيس لتلقي العلاج حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحماية المدنية بجرجيس في تصريح لاذاعة شمس أف أم.

ولفت ذات المصدر إلى أن سائق السيارة الليبية سلم نفسه إلى المصالح الأمنية بجرجيس .

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