القصرين: “عمليات البحث عن المرأة المفقودة بجدليان لم تسفر عن أي جديد لليوم الثاني على التوالي”

أفاد محرز الطاهري، معتمد جدليان (ولاية القصرين)، بأن عمليات البحث عن المرأة المفقودة، منذ ليلة الخميس الماضي، في منطقة “فج تربح” التابعة لمعتمدية جدليان، لم تسفر لليوم الثاني على التوالي، عن أي جديد، “رغم المجهودات المضنية من طرف وحدات الحماية المدنية”.

وذكر معتمد جدليان في تصريح إعلامي أن عمليات البحث والتمشيط، ستستأنف صباح غد الأحد، موضحا أن عملية البحث بلغت اليوم مشارف ولاية سليانة، بعد أن تم دعمها بفرقة غواصة من ولاية قفصة في مجرى وادي القصيبة، على مسافة تقدر ب 8 كلم من منطقة “فج تربح”، في اتجاه منطقة العجايجية بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة.

ولاحظ المصدر ذاته أنه من المرجّح أن يتم غدا الأحد تعزيز فرق الحماية المدنية بالجهة، بتشكيلة من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، لتكثيف وتسريع عملية البحث عن المفقودة التي قد تكون جرفتها سيول مياه الأمطار بوادي “القصيبة”، مساء الخميس، إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار بالمنطقة، عندما كانت ترعى أبقارها بالقرب من هذا الوادي.