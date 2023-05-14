عاجل/بعد يومين من البحث: العثور على جثة سيّدة جرفتها مياه وادي جدليان..

أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين العميد يوسف العافي، أنه تم صباح اليوم الأحد في حدود الساعة التاسعة صباحا، العثور على جثة المواطنة المفقودة منذ الخميس المنقضي في منطقة “فج تربح” التابعة لمعتمدية جدليان بالقصرين بعد ان جرفتها سيول مياه الامطار من وادي القصيبة، الى وادي العجايجية بمعتمدية الروحية في ولاية سليانة، اي على بعد 16 كيلومترا من مكان جرفها .

وأوضح العافي في تصريح لصحفية “وات” بالقصرين، أنه سيتم تسليم الجثة الى وحدات الحرس الوطني بعد حضور النيابة العمومية، وسيتم نقلها إلى المستشفى الجهوي لعرضها على الطبيب الشرعي لمزيد التثبت من هويتها والتعرف على الأسباب الحقيقة لوفاتها ، زمن ثمة تسليمها إلى عائلتها لدفنها.

وبين العافي بالمناسبة أن جهود البحث عن المفقودة تواصلت لمدة ثلاثة أيام وشاركت فيها وحدات الحماية المدنية بولايتي القصرين وسليانة وفريق الغوص من الإدارة الجهوية بولاية قفصة .

كما اكد مصدر من الحماية المدنية بمكثر لصحفية “وات” بسليانة، العثور على جثة الهالكة بوادي العجايجية بمعتمدية الروحية، وتسليمها إلى وحدات الحرس الوطني.