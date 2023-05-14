جربة: معبد الغريبة يفتح أبوابه من جديد أمام الزوار

فتح معبد الغريبة بالرياض بجزيرة جربة، صباح اليوم الأحد، أبوابه أمام الزوار بعد غلقه منذ 4 أيام بسبب الاعتداء الاجرامي الذي جد مساء الثلاثاء 9 ماي الجاري، وأودى بحياة 3 من الامنيين ومدنيين اثنين من بين زوار المعبد.

وأفاد رئيس هيئة تنظيم الغريبة بيريز الطرابلسي أن المعبد سيظل مفتوحا استجابة لعديد الطلبات من الزوار والسياح، على ان يتواصل هذا الاسبوع فتحه في الحصة الصباحية ويستأنف لاحقا توقيته العادي صباحا ومساء.

وأشار إلى تواصل عملية التنظيف بالغريبة قصد المحافظة على مظهرها اللائق وهي تستقبل كل زوارها، مجددا التأكيد على ان هذا المعلم العريق يستوجب المحافظة عليه وحمايته حتى يظل قبلة للزوار من كل انحاء العالم.

ومن جهته ذكر المسؤول بالغريبة خضير حنيا ان المعبد عاد اليوم لاستقبال زواره الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بفتحه وقدموا اليوم من عدة نزل للتعبير عن تضامنهم مع الغريبة، مشيرا الى تواصل تنظيف فضاءات المعبد لاستقبال الزوار في احسن الظروف.

وطالب خضير بمزيد تكثيف الحماية الامنية بالمعبد والحفاظ عليه حفظا للتاريخ ولمكان مقدس عريق يعود الى 2600 سنة.