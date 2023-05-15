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يرجح وفاتهم بسبب العطش والبرد: عرض جثث أربعة مهاجرين غير نظاميين على الطبيب الشرعي..

2023/05/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين بأنه تم اليوم الإثنين تحويل جثث 4 أفارقة من جنوب الصحراء (مهاجرين غير نظاميين) تم العثور عليهم هذا الصباح بمنطقة الصرّي في معتمدية حيدرة على الحدود الجزائرية و أحوازها الى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي و تحديد أسباب وفاتهم .
ورجح الشعباني في تصريح لمكتب (وات ) أن يكون المهاجرين قد توفوا جراء البرد والعطش والجوع و الإرهاق في إنتظار صدور التقرير النهائي للطبيب الشرعي ، مشيرا إلى أن 9 أشخاص من الأفارقة غادروا اليوم قسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بحيدرة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة فيما لا يزال شخصان آخران تحت المراقبة الصحية .
وذكر في سياق متصل أن المستشفى الجهوي بالقصرين إستقبل مؤخرا عددا من الأفارقة يحملون اصابات مختلفة و كسور مؤكدا أنه تم إسعافهم و اجراء الفحوصات اللازمة لهم و اخضاع عدد منهم الى عمليات جراحية .
ووجه المدير الجهوي بالمناسبة دعوته الى السلط المعنية للتدخل وتوفير الإحاطة اللازمة للمهاجرين غير النظاميين المصابين خاصة بعد مغادرتهم المستشفيات في ظل غياب مراكز إيواء لهم

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