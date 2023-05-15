يرجح وفاتهم بسبب العطش والبرد: عرض جثث أربعة مهاجرين غير نظاميين على الطبيب الشرعي..

أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين بأنه تم اليوم الإثنين تحويل جثث 4 أفارقة من جنوب الصحراء (مهاجرين غير نظاميين) تم العثور عليهم هذا الصباح بمنطقة الصرّي في معتمدية حيدرة على الحدود الجزائرية و أحوازها الى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي و تحديد أسباب وفاتهم .

ورجح الشعباني في تصريح لمكتب (وات ) أن يكون المهاجرين قد توفوا جراء البرد والعطش والجوع و الإرهاق في إنتظار صدور التقرير النهائي للطبيب الشرعي ، مشيرا إلى أن 9 أشخاص من الأفارقة غادروا اليوم قسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بحيدرة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة فيما لا يزال شخصان آخران تحت المراقبة الصحية .

وذكر في سياق متصل أن المستشفى الجهوي بالقصرين إستقبل مؤخرا عددا من الأفارقة يحملون اصابات مختلفة و كسور مؤكدا أنه تم إسعافهم و اجراء الفحوصات اللازمة لهم و اخضاع عدد منهم الى عمليات جراحية .

ووجه المدير الجهوي بالمناسبة دعوته الى السلط المعنية للتدخل وتوفير الإحاطة اللازمة للمهاجرين غير النظاميين المصابين خاصة بعد مغادرتهم المستشفيات في ظل غياب مراكز إيواء لهم