الحكم على الغنوشي بالسجن..#خبر_عاجل

قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 15 ماي 2023، بالسجن لمدة سنة مع خطية مالية بألف دينار، ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في ما يعرف إعلاميا بقضية “تمجيد الارهاب”، حسب ما افادت به قناة التاسعة، نقلا عن مصدر قضائي مُطّلع.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة “طواغيت”، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، حيث رأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودون بالعبارة.