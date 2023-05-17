الصحبي عتيق يدخل في اضراب جوع وحشي بسجن المرناقية..#خبر_عاجل

بعد الحكم على الصحفي بـ5 سنوات سجن: حكم صادم ثاني في حق الأمني..!!

خاصية جديدة لاخفاء محادثات “واتساب الحساسة”..

عاجل: قتلى وجرحى في حادث مرور مروع..

الكشف عن عصابة مختصة في تنظيم عمليات الحرقة بصفاقس وإلقاء القبض على 03 من عناصرها..

2023/05/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على اثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول وفاق يهدف إلى تنظيم عمليات هجرة غير نظامية و استغلال عدد 02 منازل بجهة المساترية جبنيانة كمستودع عشوائي لصناعة القوارب الحديدة دون ترخيص و لإيواء الأشخاص الراغبين في الإبحار خلسة ، بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة داهمت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و 17 ماي 2023 دوريات تابعة لإدارة الشؤون العدلية معززة بوحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة المنزل الأول و الذي تبين وانه مستودع مخصص لصناعة القوارب الحديدية و حجز قارب حديدي و معدات تستعمل في اللحام وصناعة الزوارق كما تم مداهمة المنزل الثاني أين تم ضبط عدد 28 نفرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و حجز قارب بحري حديدي ثاني و مجموعة من التجهيزات تستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية ( سترات نجـــــــــاة و أوعية بنزين).

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn