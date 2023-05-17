الكشف عن عصابة مختصة في تنظيم عمليات الحرقة بصفاقس وإلقاء القبض على 03 من عناصرها..

على اثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول وفاق يهدف إلى تنظيم عمليات هجرة غير نظامية و استغلال عدد 02 منازل بجهة المساترية جبنيانة كمستودع عشوائي لصناعة القوارب الحديدة دون ترخيص و لإيواء الأشخاص الراغبين في الإبحار خلسة ، بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة داهمت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 16 و 17 ماي 2023 دوريات تابعة لإدارة الشؤون العدلية معززة بوحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة المنزل الأول و الذي تبين وانه مستودع مخصص لصناعة القوارب الحديدية و حجز قارب حديدي و معدات تستعمل في اللحام وصناعة الزوارق كما تم مداهمة المنزل الثاني أين تم ضبط عدد 28 نفرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و حجز قارب بحري حديدي ثاني و مجموعة من التجهيزات تستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية ( سترات نجـــــــــاة و أوعية بنزين).

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .