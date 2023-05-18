عاجل: هذا ما تقرر في حق الطالبين الموقوفين بسبب اغنية..

قال محمد الشهدي محامي الطالبين الموقوفين إن رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية قد قبل طلب الدفاع الإفراج عن الطالبين الموقوفين.

وأوضح الشهدي في تصريحه لاذاعة موزاييك أن عملية الإيقاف شهدت عدة إخلالات من بينها التحقيق مع الطالبين الموقوفين مدة 24 ساعة وحجز هواتفهما دون حضور محام ثم أصدرت مساعدة وكيل الجمهورية بطاقة إيداع بالسجن في حقهما يوم الثلاثاء رافضة الإفراج عنهما وفق طلب الدفاع في ذلك اليوم.

وأعادت هيئة الدفاع تقديم طلب الإفراج اليوم بناء على الاخلالات المسجلة ولغياب أركان الجريمة، وقد استجابت الدائرة الجناحية لطلب الإفراج اليوم الخميس.

وقال الشهدي إن فريقا تفقديا من وزارة العدل بصدد مساءلة مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل الآن على خلفية إصدارها بطاقة الإيداع بالسجن في حق الشابين.