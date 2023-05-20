تفكيك شبكة دولية مختصة في الاتجار بالأشخاص “الأفارقة جنوب الصحراء”..معطيات وتفاصيل خطيرة..#خبر_عاجل

واصل فريق مشترك متكون من الفرقتين الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش بصفاقس بالتنسيق مع نظيرتها بالقصرين تعقب العناصر الضالعة في التنظيم والتوسط في عمليات الهجرة غير النظامية، وعلى اثر توفر معلومات عن انخراط سائق سيارة أجرة لواج في نقل المجتازين مقابل مبلغ مالي قدره 100 دينار للفرد الواحد بعد التنسيق مع منظم من دول إفريقيا جنوب الصحراء .

تم نصب كمين للمعني أين تم إلقاء القبض عليه بمحطة سيارات الأجرة والذي اعترف بنقله للمجتازين مقابل مبالغ مالية، بالتنسيق مع منظم أجنبي الجنسية الذي تم القاء القبض عليه كذلك.

بالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل ” تكوين وفاق قصد الاتجار بالبشر ومساعدة أجانب على اجتياز الحدود خلسة وايوائهم ونقلهم ” .

هذا وتواصل الإدارة العامة للحرس الوطني مزيد العمل على كشف جميع عناصر الشبكات المختصة في الاتجار بالبشر والتوسط والتنظيم لاجتياز الحدود البحرية خلسة .