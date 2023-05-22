عاجل: ايقافات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة..

أفاد المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحته على فايسبوك، اليوم الاثنين، بان فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة، بمشاركة الفرقة المركزية الأولى للإستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، تمكنت من الإطاحة “بعنصر مفتش في قضية التآمر على أمن الدولة”.

وبيّن ذات المصدر، ان الشخص المذكور صاد في شأنه 04 مناشير تفتيش (منشور لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، و03 مناشير لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل التحيل ) .

واكد نفس المصدر، انه تمت إحالة المظنون فيه على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني بعد استشارة النيابة العمومية.

وشددت الإدارة العامة للحرس الوطني، مواصلتها الاهتمام بالقضايا الإجرامية المنظمة، لضمان سلامة وأمن الوطن