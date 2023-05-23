رئيس البرلمان: مجلس نواب الشعب لم يتلقّ أيّة مبادرة تشريعية من أيّ جهة مخوّل لها ذلك دستوريّا

أفاد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ،اليوم الثلاثاء، بأنّ مجلس نواب الشعب لم يتلقّ إلى حدود تاريخ اليوم أيّ مبادرة تشريعية من أي جهة مخوّل لها ذلك دستوريّا.

وانتقد بودربالة في ختام أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء ما نسب للنائب رياض جعيدان في هذا الخصوص داعيا إلى ضرورة إستقاء الأخبار من مصدرها ومن رئاسة البرلمان في خصوص ما يتعلّق بصلاحيات المجلس وفي علاقة بالوظيفة التنفيذية.

و أوضح النائب رياض جعيدان لـوكالة تونس افريقيا للانباء ” أنّه لم يذكر خلال حضوره اليوم في برنامج إذاعي البتّة أنّ الحكومة قدّمت إلى البرلمان مشروع قانون متعلّق باستقلالية البنك المركزي مشيرا الى أنّه ذكر في تصريحه أنّه مع مراجعة مسألة استقلالية البنك المركزي وانّ مجلس نواب الشعب ينتظر حزمة من مشاريع القوانين التي ستعرضها عليه الحكومة .

وتداولت وسائل الإعلام اليوم خبرا منقولا عن تصريح للنائب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإصلاحات الكبرى رياض جعيدان مفاده بانّ الحكومة الحالية تقدمت بحزمة من مشاريع القوانين قال أن من أهمها مجلة الصرف والقانون المتعلق باستقلالية البنك المركزي.