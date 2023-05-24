احباط 4 عمليات حرقة..وهذه حصيلة الإيقافات..

تم إحباط 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة من طرف وحدات إقليمي الحرس البحري بالساحل والوسط، حسب المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

حيث تمكن فريق مشترك من الإدارة الفرعية للاستعلام وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس من إلقاء القبض على عدد من المجتازين كانوا بصدد المشاركة في عملية اجتياز خلسة والمنظم الرئيسي للعملية والوسيط.

وقامت، في الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 ماي 2023، الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية بقليبية بإقليم الحرس البحري بالساحل بإحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 22 مجتازا من بينهم 4 مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا حق عام وشخصين مفتش عنهم من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وأجنبي عربي صادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 20 سنة كما تم حجز لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبية والتونسية.

وتمكنت، يوم 23 ماي 2023، وحدات تابعة للمنطقة البحرية بالمهدية بإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 48 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر .

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.