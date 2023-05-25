أنيس خرباش يكشف سبب نقص مادة الفارينة..

أكد عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش، أن النقص الملحوظ في مادة الفارينة الذي تم تسجيله مؤخرا سببه أزمة إنتاج في البلاد.

وقال أنيس خرباش إن اتحاد الفلاحة نبه وحذر على مدى الـ4 سنوات الأخيرة من الجفاف لذلك، منتقدا عدم الإعداد الجدي والجيد للمواسم الفلاحية ولمواسم الحبوب.

ودعا المتحدث في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الخميس 25 ماي 2023، إلى الترفيع في زراعة البذور الممتازة والتي لا تصل إلا لنسبة 20 بالمائة في تونس، مشيرا في نفس السياق إلى تقلص الأراضي الفلاحية.

ولفت إلى تدني الإنتاجية، مبينا أن معدل الإنتاج الوطني العادي يُقدر بـ17 قنطار حبوب في الهكتار الواحد.

وشدد على أنه إذا لم يتم تغيير الإستراتيجية سشهد تونس أزمات فلاحية جديدة وأزمات في قطاعات أخرى، خاصة وأن حاجيات البلاد من القمح الصلب واللين والشعير تُقدر بـ30 مليون قنطار مقابل تجميع 7،4 مليون قنطار الموسم الماضي.

وأفاد أن تغطية حاجيات البلاد هذه السنة ستكون عبر التوريد.