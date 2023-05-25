كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجلت مصالح الرصد الجوّي تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات 24 الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الإربعاء إلى السابعة من صباح الخميس) على عدد من مناطق البلاد. في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية باجة// باجة 1 /

//ولاية سليانة// كسرى 1 / مكثر 3 / الروحية 12 /

//ولاية جندوبة// غار الدماء 2 / سد بربرة 1 /

//ولاية الكاف// تاجروين 2 / قلعة سنان 48 / الجريصة 1 / القصور 1 / 1 / القلعة الخصباء 3 / وادي ملاق 1 / k13 1 /

//ولاية القيروان// نصر الله 26 / سد الهوارب 5 / سيدي سعد 5 / الشبيكة 5 / حفوز 2 / العلا 9 / القيروان 2 / الوسلاتية 2 / الحاجب 8 / الشراردة 12 / منزل المهيري 8 /

//ولاية سوسة// القلعة الصغرى 4 / سيدي الهاني 1 / المسعدين 21 / حمام سوسة 3 / أكودة 3 / القلعة الكبرى 4 / بوفيشة 1 / مساكن 25 / شط مريم 4 / سوسة 4 / سيدي بوعلي 2 /

//ولاية المنستير// قصيبة المديوني 11 / منزل النور 16 / طوزة 4 / الساحلين 3 / منزل حياة 15 / بنبلة 16 / جمّال 29 / طبلبة 3 / معتمر 13 / صيّادة/لمطة/بوحجر 2 / المكنين 8 / الوردانين 13 / زرمدين 8 / قصر هلال 2 / خنيس 15 / المنستير الميناء 10 / المنستير المطار 8 / سيدي بنور 4 / المليشات 60 /

//ولاية المهدية// السواسي 46 / هبيرة 4 / ملولش 8 / قصور الساف 1 / سيدي علوان 1 / بومرداس 16 / الجم 30 / أولاد الشامخ 5 / شربان 4 / المهدية الميناء 1 / الشّابة 2 /

//ولاية سيدي بوزيد// سوق الجديد 7 / سبالة أولاد عسكر 3 / منزل بوزيان 2 / المكناسي 9 / بئر الحفي 22 / الرقاب 14 / جلمة 3 / سيدي علي بن عون 13 / أولاد حفّوز 13 / سيدي بوزيد الشرقية 1 / سيدي بوزيد الغربية 8 / السعيدة 2 /

//ولاية صفاقس// العامرة 3 / الغريبة 1 / المحرس 2 / ساقية الدائر 10 / عين تركية 11 / جبنيانة 4 / منزل شاكر 1 / الحنشة 36 / عقارب 29 / صفاقس المدينة 8 / قرقور 35 / صفاقس المطار 8 / السلطنية 15 / الغرابة 6 / بوغرارة 1 /

//ولاية قابس// منزل حبيب 16 / المطوية 3 / غنّوش 2 / مطماطة الجديدة 1 / الحامّة 3 /

//ولاية قفصة// قفصة 28 / السند 16 / سيدي عيش 5 / الرديف 11 / زانوش 17 / الشبيبة 20 / القطار 30 / سيدي بوبكر 5 /

//ولاية قبلي// قبلي 10 / سوق الأحد 11 / ستفطيمي 12 / تامرزة 21 / سعيدان 5 / زعفران 3 / بئر السانية 14 /