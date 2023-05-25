العقوبي يكشف وجهته القادمة بعد مغادرته النقابة..

قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، بعد سبتمبر المقبل لن يترشح لأي مسؤولية نقابية.

وأضاف لسعد اليعقوبي،في تصريح لاذاعة شمس أف أم “منذ سنة 2005 وأنا عضو في نقابة التعليم ومنذ سنة 2011 وأنا الكاتب العام للجامع لكن لن أترشح في المؤتمر المزمع تنظيمه في سبتمبر المقبل ولن أترشح لأي مسؤولية نقابية”.

وتابع القول “سأعود إلى إدارتي ووزارتي التي غادرتها ووجهتي الوحيدة ستكون مكاني الطبيعي وهو القسم”.

كما لفت إلى أن ممارسة السياسية والعمل السياسي حق مشروع للجميع لكن بعد مغادرته مسؤوليته النقابية سيُفكر بهدوء حول توجهه المستقبلي.