“كواليس” إطلاق سراح نور الدين بوطار..#خبر_عاجل

كشف المحامية دليلة مصدر عضو هيئة الدفاع عن نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك اف ام على تفاصيل الإفراج على موكلها .

وبينت دليلة مصدق اليوم الجمعة 26 ماي في تصريح لراديو إي أف أم، أنه تم الافراج على بوطار بعد تأمين مبلغ الكفالة المقدر بـمليون دينار .

و أضافت أن المبلغ تم توفيره اثر الهبّة التي جاءت من قبل أصدقائه والمقربين منه وحتى الذين لا تربطهم به أية صلة والعاملين في الإذاعة، وتم جمع المليار المبلغ المطلوب.

كما كشفت ان المبلغ الذي تم توفيره يعتبر دينا للبوطار إلى أن يرفع التجميد عن أمواله وفق قولها.