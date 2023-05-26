الإطاحة بعدد من منظمي عمليات الهجرة غير النظامية..وهذه التفاصيل..

أطاحت فرقة الإرشاد البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس والفرقة المركزية الثانية بإدارة الاستعلامات والأبحاث بأحد أبرز العناصر المتورطة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية بالجهة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الجمعة، أنه تم القبض على هذا العنصر (أصيل منطقة جبنيانة) بعد متابعة دقيقة ونصب كمين محكم له، مؤكدا أنه صادر في شأنه 24 منشور تفتيش لوحدات أمنية وقضائية ومورط في قضايا أبرزها « الاتجار بالأشخاص وتكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت ».

كما تمكن فريق مشترك بين الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس من إلقاء القبض على أربعة منظمي عمليات هجرة غير نظامية مفتش عنهم من أجل “تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

وألقى فريق مشترك بين وحدة الإسناد الفني والاستعلام التكتيكي بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بالمهدية القبض على منظم عمليات اجتياز ومفتش عنه من أجل » تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة ».

ووفق ذات المصدر، ضبطت دورية مشتركة بين فرقة الإرشاد البحري بقرقنة ومركز الحرس البحري بسيدي يوسف 21 شخصا كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.