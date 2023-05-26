بيع وشراء نواب بالبرلمان،ملفات فساد بالجملة: حراك 25 جويلية يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

أكد الناطق باسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك، وجود أزمة داخلية وخارجية في مجلس نواب الشعب، متحدثا عن أزمة غير معلنة تتعلق ببيع وشراء كتل.

وقال محمود بن مبروك إن هناك كتلة تدَّعي أنها مساندة للمسار و هي غير مساندة له.

وأضاف في تصريح لشمس أف أم اليوم الجمعة 26 ماي 2023، أن هناك كتلة يدرها رجل أعمال وفق تصريحه، معتبرا البرلمان الحالي هو برلمان قطر وفق تصريحه.

وتابع أن هناك خطورة على رئيس البرلمان وعلى رئيس الجمهورية، وهناك من يفكر في سحب الثقة من رئيس المجلس، مؤكدا أنه وقع تنبيه ابراهيم بودربالة من تعيين رئيس ديوان كان أحد قيادات حركة النهضة، لكنه لم يستجب للتحذير.

وقال المتحدث أن حراك 25 جويلية سيقترح على رئيس الدولة تعيين ديوان سياسي برئاسة الجمهورية، مشددا على أن ملفات الفساد تصلهم يوميا.