عاجل: السجن لثلاثة نقابيين من أجل تعطيل العمل..

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 اليوم الجمعة 26 ماي 2023 بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 أعضاء بالنقابة الأساسية للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بشركة لصناعة مكونات السيارات بسيدي عبد الحميد، وذلك من أجل تعطيل حريّة العمل والحثّ على الإضراب، وفق ما أفادت به المحامية فتيحة بن صالح.

وأضافت بن صالح في تصريح لموزاييك، أنه سيتم إحالة منوّبيها على الدائرة الجناحية الأربعاء القادم، مؤكدة خلو الملف من التهمة السالف ذكرها، خصوصا أن اثنين من الموقوفين على ذمة قضية الحال لم يشاركا في الوقفة الاحتجاجية.

ويذكر أن النقابة الأساسية للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بالشركة كانت قد دعت إلى تنفيذ إضراب عن العمل لمدة 5 أيام بداية من يوم 29 ماي، سبقها تحركات احتجاجية وانسلاخات من النقابة الأساسية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، غير أنه تقرّر تأجيل الإضراب بعد تلقي تعهدات من والي الجهة بحلحلة الإشكال.