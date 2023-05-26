لا كهرباء في هذه المناطق يوم الأحد..

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها ستقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 28 ماي 2023، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، بعدد من المناطق التابعة لولاية سوسة في اطار تنفيذ اعمال صيانة للشبكات.

وبينت الشركة في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة 26 ماي 2023 أن قائمة الاماكن تضم خزامة الغربية وسهلول 1 وسهلول 2 وحي جوهرة وواد غنيم وعمارة SNIT – KURIAT في تقسيم الثكنات وحي بوحسينة طريق الملعب الاولمبي والحي السكني وراء القاعة المغطاة.

وأكدت الشركة أن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.