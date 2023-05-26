ميناء حلق الوادي: حجز كيلوغرام من مخدّر الكوكايين بأمتعة مسافر تونسي

توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة الإستعلام بمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي مفادها قدوم مسافر تونسي من إحدى الدول الأجنبية بحوزته كمية من المخدّرات داخل أغراضه الشخصية بغرض تهريبها.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وبالتنسيق مع المصالح الديوانية تم تفتيش أمتعة المعني تفتيشا دقيقا أين عُثر على صفيحة تزن حوالي 01 كغ من مخدر الكوكايين مخفية بإحكام داخل أمتعته كان ينوي تسليمها إلى شخص آخر بتونس.

تم إحالة الموضوع إلى المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها.