التوقعات الجوية لهذا اليوم..

صادم: منحرفون يقتحمون مدرسة اعدادية ويعتدون على 4 تلميذات..#خبر_عاجل

وزيرة العدل تأذن بإطلاق منصة للتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية

الهايكا تندد بالإجراءات”التعسفية” تجاه الصحفيين والمؤسسات وتدعو الحكومة البرلمان الي تحمل المسؤولية

ميناء حلق الوادي: حجز كيلوغرام من مخدّر الكوكايين بأمتعة مسافر تونسي

2023/05/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة الإستعلام بمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي مفادها قدوم مسافر تونسي من إحدى الدول الأجنبية بحوزته كمية من المخدّرات داخل أغراضه الشخصية بغرض تهريبها.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وبالتنسيق مع المصالح الديوانية تم تفتيش أمتعة المعني تفتيشا دقيقا أين عُثر على صفيحة تزن حوالي 01 كغ من مخدر الكوكايين مخفية بإحكام داخل أمتعته كان ينوي تسليمها إلى شخص آخر بتونس.
تم إحالة الموضوع إلى المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn