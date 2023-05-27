جريمة مروعة: يقتل طليقته طعنا حتى الموت ويدهسها أمام أطفالها..!

هزّت جريمة مروعة الشارع اللبناني، حيث أقدم رجل على قتل طليقته عبر طعنها مرات عدة بآلة حادة ومن ثم دهسها، بعد أيام فقط من طلاقهما.

ووفق ما اورده موقع “العربي” فقد شهد أهل بلدة بسابا في قضاء الشوف على جريمة ارتكبت في وضح النهار، خلّفت حالة كبيرة من الصدمة والغضب بين أهالي المنطقة، فيما تمكنت السلطات من إلقاء القبض على الجاني.

وأصدرت قـوى الأمـن الدّاخلي اللبنانية بيانًا امس الجمعة، أشارت فيه إلى إقدام مواطن لبناني يبلغ من العمر 51 عامًا على قتل زوجته البالغة 49 عامًا، “نتيجة خلافات بينهما بعد حصول المجني عليها على الطلاق مؤخّرًا”.

وتابع بلاغ قوى الأمن أن الجاني فرّ إلى جهة مجهولة، بعد قيامه بطعن زوجته طعنات عدة بواسطة آلة حادة، “وبعد فرارها منه لحقها بالسيارة وأقدم على صدمها من الخلف ودهسها مرارًا للتّأكد من وفاتها”.

وعلى إثر الجريمة، تكثفت الاستقصاءات والتحرّيّات لتوقيف القاتل، حيث أعطيت الأوامر بإقفال مداخل ومخارج البلدة، وبتسيير أكبر عدد من الدوريات بهدف توقيفه.

وتابع البيان: “بأقل من 24 ساعة، توافرت معلومات عن وجود المشتبه به داخل أحد أحياء البلدة، فتوجّهت قوة إلى المكان وعملت على توقيفه”، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ بالجريمة بإشراف القضاء المختص.

هذا وتناقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل الواقعة، وذكرت أنه بعد أكثر من يومين فقط من حصول الضحية على الطلاق طلب زوجها السابق رؤية أولاده، فتوجهت من مدينة صيدا في جنوب لبنان حيث تقطن إلى بلدة بسابا حيث يعيش الرجل.

لكن عند وصولها استدرجها الجاني إلى خارج سيارتها عند مكان الجريمة الذي يبعد بضعة أمتار عن منزل أهله، وسحب سكينًا وبدأ بطعنها به أمام أطفالها، قبل أن يستقل السيارة ويدهسها.

وبعدها اصطدمت السيارة بحائط فتركها وفر هاربًا من أهالي البلدة الذين شهدوا على الجريمة المروّعة، بحسب تقارير وسائل الإعلام اللبنانية.

وتجدر الاشارة الى ان الضحية هي ام لثلاثة ابناء.