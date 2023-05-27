الداخلية تنبه المواطنين..

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مروري لها عن جملة من الإجراءات بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس الشهيد فرحات حشاد لكرة القدم التي ستدور يوم الغد الأحد 28 ماي 2023 على الساعة 16.00 بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي والأولمبي الباجي:

أولا: تسهيلا لعملية توجيه الجماهير الرياضية يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 12.00 إلى الساعة 21.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول

ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 13.00 ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للإكتظاظ

ثالثا: يتعين على حاملي التذاكر الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة (مدخل الملعب من ناحية السريعة ـ مفترق وادي مليان ـ مفترق BSB ـ مفترق نوبو)

رابعا: تجنبا للإكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية تــمّ:

تخصيص المأوى الجنوبي لسيارات أحباء الترجي الرياضي التونسي ويمكن الوصول إليه:

*عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مقترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون

* عبر الطريق الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون

* عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي

تخصيص المأوى الشمالي لسيارات أحباء الأولمبي الباجي ويمكن الوصول إليه:

* عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي

* عبر الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق ب س ب فالمدخل الرئيسي ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي

* عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي

خامسا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير

سادسا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات(Loges)والصحفيين

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة إحترام قانون الطرقات بما في ذلك الابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.