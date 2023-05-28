فظيع: مقتل تلميذ على يد زميله..

توفى فجر اليوم الأحد 28 ماي 2023 التلميذ الذي تم الاعتداء عليه يوم الخميس الماضي من طرف تلميذ آخر أمام إحدى المدارس الإعدادية بمدينة منزل بورقيبة بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس وفق ما أكده مصدر من المستشفى المحلي بمنزل بورقيبة.

وتعود أطوار الحادثة إلى يوم 25 ماي الجاري حيث تفيد المعطيات الأولية بأن شجارا حصل بين التلميذين أمام إحدى المدارس الإعدادية بمدينة منزل بورقيبة وفي الأثناء قام أحدهم بإصابة الآخر إصابة حادة على مستوى الرأس بواسطة قضيب حديدي تم نقله على إثرها إلى المستشفى المحلي بمنزل بورقيبة قبل توجيهه إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ومن ثمة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة نظرا لخطورة إصابته ورغم تقديم كل الإسعافات إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وأوضح مصدر أمني أن الوحدات الأمنية بمنزل بورقيبة تمكنت في نفس اليوم من القبض على تلميذين يشتبه في تورطهما في جريمة الاعتداء وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع، في انتظار صدور نتائج تقرير الطبيب الشرعي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت للوفاة .

يشار إلى أن الضحية والبالغ من العمر 17 عشر عاما يدرس بمدرسة خاصة في تكوين الحلاقة ببنزرت والتلميذين المتورطين في الحادثة يبلغان ايضا نفس العمر 17 سنة ويدرسان بالسنة التاسعة أساسي وينتميان لنفس المدرسة الإعدادية التي شهد محيطه حادثة الاعتداء.