الاحتفاظ بوسطاء و منظمي عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة

تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة، ومركز الحرس البحري بسيدي يوسف بقرقنة من ولاية صفاقس، ليلة أمس السبت، من القاء القبض على أحد منظمي عمليات الإبحار خلسة، مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبايلي في بلاغ نشره اليوم الأحد، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة من ولاية صفاقس، ألقت القبض أمس السبت، على شخص أصيل الجهة ومفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل ” تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة”.

وأضاف أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بصفاقس الجنوبية، تمكنت ليلة أمس السبت، من ضبط سيارة خاصة على متنها شخصان مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، بعد أن كانا بصدد نقل ثلاثة أشخاص من جنسيات افريقية لدول جنوب الصحراء، للمشاركة في احدى عمليات الاجتياز .

وأورد أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالأسودة بولاية سيدي بوزيد، تمكنت من ضبط شاحنة خفيفة على متنها ثلاثة تونسيين أحدهم مفتش عنه. كما تبين أنهم بصدد نقل 10 أشخاص من جنسيات افريقية جنوب الصحراء الى مدينة صفاقس، قصد المشاركة في احدى عمليات الابحار خلسة باتجاه القطر الإيطالي .

كما تمكنت وحدات منطقتي الحرس الوطني بجبنيانة وصفاقس، وادارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس، من الكشف عن مجموعة من الأشخاص من جنسيات افريقية جنوب الصحراء، كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وتم حجز محرك بحري كانوا سيستغلونه في العملية، وفق بلاغ ثان نشره الجبابلي اليوم الأحد .

وأكد أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.