السجن لعضوين من الجناح الاعلامي “لداعش” في تونس..وهذه التفاصيل..

قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ثمانية أعوام في حقّ متهميْن تمّ تكليفهما بإدارة ما يُعرف “بالجناح الإعلامي” لتنظيم داعش الارهابي.

وكان منطلق البحث في ملف القضية على إثر رصد الأجهزة الأمنية المختصّة بالحرس الوطني لصفحات فايسبوكية تروّج لما تعتبره “إنجازات” تنظيم داعش الإرهابي في عدد من الدول على غرار العراق وسوريا وليبيا وتدعو إلى تمجيد تلك الاعمال وتجسيدها على الأراضي التونسية، كما تتولّى تلك الصفحات نشر أنشطة التنظيم وأخبار قياداته بصفة دورية ليتم الكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الصفحات والاطاحة باثنين منهم فيما تمكن اخرون من التحصن بالفرار الى خارج البلاد وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.