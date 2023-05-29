عاجل/احدهم حالته حرجة: حادث مرور مروع ببن عروس..وهذه حصيلة الجرحى..

تولت فرق النجدة و الانقاذ التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس التدخل إثر حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 01 جد ظهر اليوم الاثنين على مستوى محطة شال رادس بن عروس، يتمثل في إصطدام سيارة نقل جماعي بسيارة خاصة ،مما أسفر عن تعرض عدد 10 أشخاص بإصابات مختلفة من بينهم حالة حرجة .

وقد قامت فرق الإسعاف بنقل المتضررين إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس و ذلك بالتنسيق مع قاعة العمليات التابعة لوزارة الصحة ،كما تمكن فريق النجدة من إزاحة الوسائل من الطريق العام.

علما أنه تم توجيه عدد 03 سيارات إسعاف لتأمين التدخل المذكور .