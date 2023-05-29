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ألف الحامدي تفجرها وتكشف: ”وزيرة المالية هزت فلوس الشعب من بانكة عمومية وعطاتها لنقابات ”الستاغ”..!

2023/05/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي إن وزيرة المالية، سهام نمصية قد “قامت بتحويل أموال حرفاء أحد البنوك العمومية إلى نقابات الشركة التونسية للكهرباء والغاز” قائلة ”وزيرة المالية هزت فلوس الشعب من بانكة عمومية وعطاتها لنقابات ‘الستاغ'”.

وأضافت اليوم في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أنه لابد من فتح تحقيق جديد في وضعية “الستاغ”، مشيرة إلى أنه “من باب المستحيل أن تكون هذه الشركة تعاني من صعوبات مالية”، خلافا لما يقال.

وتابعت الحامدي: ” كيفاه الستاغ فالسة وخاسرة وهي أكثر مؤسسة معذبة الشعب التونسي..”

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