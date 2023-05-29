عاجل: رفت نهائي لتلميذي بكالوريا بمنوبة…وهذه التفاصيل..

أكدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة مساء اليوم الاثنين، أن قرار رفت مُترشّحيْ باكالوريا (تلميذيْن سنة رابعة ثانوي) من معهد طريق الشويقي نهائيا، بقرار من مجلس التربية بالمؤسسة، لن يؤثر على اجتيازهما مناظرة الباكالوريا الوطنية، بداية من يوم 07 جوان القادم.

وأوضح مدير التعليم الاعدادي والثانوي بالمندوبية الجهوية للتعليم بمنوبة مختار المحمدي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن القرار اتخذه مجلس التربية بالمؤسسة المذكورة ضمن النظام التأديبي المدرسي المخول له، والذي لا تتدخل فيه المندوبية، وذلك إثر ثبوت اعتداء التلميذيْن المذكوريْن على زميلهما بالعنف الشديد، صحبة تلميذ ثالث سنة نهائية أيضا عوقب بالطرد لمدة 15 يوما، و3 آخرين في مستويات دراسية أخرى طردوا لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام.

وبين المحمدي أن القرار يبقى ساري المفعول السنة الدراسية المقبلة، إذا لم يُوفّق التلميذان المذكوران في الحصول على شهادة الباكالوريا، وعادا إلى نفس المعهد، حيث بإمكانهما حينها التقدم بطلب إسعاف في العودة تنظر فيه المندوبية وتقرر ما يتوجب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وكان قرار الطرد قد أثار الجدل اليوم في الوسط التربوي ولدى عائلتيْ التلميذيْن، خوفا من تأثير قرار الرفت النهائي على امتحانات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا.