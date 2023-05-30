صفاقس: تفاصيل الإحتفاظ بـ 04 أشخاص يعمدون إلى تدليس الأوراق النقدية من فئة 20 دينار

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة النجدة بصفاقس مفادها تحوّز نفرين على مواد مخدرة ويتنقلان على متن دراجة نارية، تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة على عين المكان أين تم القبض على المظنون فيهما، بتفتيشهما عُثر بصندوق الدراجة على عدد 45 ورقة نقدية مدلسة من فئة 20 دينار تحمل ذات الترقيم التسلسلي، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للامن الوطني.

وبالتحري في الموضوع تبيّن ضلوع نفران آخران يعمد أحدهما إلى طباعة الأوراق النقدية باستعمال آلة طباعة مقابل 20 دينار لعدد 1000 ورقة نقدية مدلسة لذات الفئة.

بمداهمة منزل هذا الأخير من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم القبض على المعني وحجز آلة الطباعة وأوراق مطبوعة لذات العملة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “تدليس عملة رائجة بالبلاد التونسية والمشاركة في ذلك” والأبحاث متواصلة.