عاجل: انتشال جثة طفل 16 سنة بعد غرقه في وادي مجردة..

تمكّنت منذ قليل فرق الحماية المدنيّة من انتشال جثّة الطفل المفقود في مياه وادي مجردة بمقطعه الواقع تحت القنطرة بسيدي اسماعيل من معتمدية باجة الجنوبية.

وحسب ما أكّده العميد بالحماية المدنية بباجة معز خليفة لموزاييك، فانّ الطفل يبلغ من العمر 16 سنة أصيل المنطقة، وقد نزل الوادي بغاية السباحة. وتمّ نقل جثة الشاب إلى المستشفى الجهوي بباجة.

وكان معزّ بن خليفة قد أكّد أنّ فرق الغوص باشرت مساء اليوم الثلاثاء، عملية البحث عن طفل مفقود بمياه وادي مجردة بالجزء التابع لمنطقة سيدي اسماعيل من معتمدية باجة الجنوبية.