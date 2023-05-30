جريمة مروعة تهز بنزرت..#خبر_عاجل

توفي شاب في العقد الثاني من العمر الحياة، الثلاثاء 30 ماي 2023، بعد تعرّضه إلى نزيف حادّ على مستوى الرأس والكلا، نتيجة عنف شديد تعرّض إليه من طرف شاب ذو سوابق عدلية.

وتفيد وقائع الجريمة أنّ “الضحية من مواليد 1995 كان في منزله ليلة السبت الفارط حين سمع الجاني يتحدّث بصوت مرتفع ويتلفظ بكلام بذيء فنزل إلى الشارع وطلب منه الكفّ عن الصراخ.

ولم يرق هذا التصرف للجاني فقام بتعنيف الضحية قبل أن يتدخل الجيران فلاذ بالفرار، وتمّ نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي ببنزرت أين خضع إلى عملية جراحية.

وفي الأثناء تمكنت فرقة الشرطة العدلية من الكشف عن مكان تواجد الجاني وإلقاء القبض عليه.

وباستشارة النياية العمومية، اذنت بالاحتفاظ به بتهمة محاولة القتل.

وبعد مفارقة الضحية الحياة اليوم، تمّ فتح بحث ثاني ضدّ الجاني وهو في حالة إيقاف من أجل القتل العمد وفق ما اوردته موزاييك.