عاجل/عكاشة تفجرها وتكشف: “سأعود و سأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن والمتآمر”

أكدت مديرة الديوان السابقة نادية عكاشة اليوم الإربعاء 31 ماي 2023 أنه تم الزج باسمها في قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعهم بها اي شئ وفق توصيفها في اشارة الى قضية التامر على امن الدولة.

وقالت عكاشة في تدوينتها :

”مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شئ، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، ممن ألحقوا الضرر بي و بعائلتي و ببلادي في الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي و العار لفشلة دأبوا على الفبركة و التلفيق و التشويه كلما ظاقت عليهم الدوائر و آستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم.

آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ و ابتعدت لعدة أسباب و لكنني سأعود و سأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن و من المتآمر و من المتحيل”.