فيديو صادم: يطعن شقيقه في حفل زفاف امام الحاضرين..!

تداولت نشطاء على التويتر في الكويت مقطع فيديو صادم، يظهر طعن رجل لأحد الأشخاص في إحدى صالات الأعراس بالكويت.

وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

وقد ذكرت صحف محلية وفق ما اوردته العربية نت أن الجاني هو شقيق المطعون.

وبدورها أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أعلنت فيه عن تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.