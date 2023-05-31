بشرى سارة للتونسيين بخصوص الوقود..#خبر_عاجل

منع التدخين بمؤسسات الطفولة..

عاجل/الرصد الجوي يحذر: أمطار غزيرة وبكميات هامة بهذه المناطق..

حادث اصطدام بين حافلة وسيارة بجندوبة..وهذه حصيلة الجرحى..

البطولة الانقليزية : الإسباني غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب

2023/05/31 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلنت الرابطة الإنقليزية الممتاز لكرة القدم، عن تتويج الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في البطولة الإنجليزية للموسم 2022 – 2023.

وقاد بيب غوارديولا فريق مانشستر سيتي لتحقيق لقب البطولة الإنجليزية، للموسم الثالث على التوالي، والخامس في آخر 6 سنوات.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها هذا المدرب بجائزة أفضل مدرب في البطولة الإنجليزية الممتازة ليفك الشراكة مع الفرنسي أرسين فينغر والبرتغالي
جوزيه مورينيو اللذين نالا الجائزة ثلاث مرات، فيما يمتلك الاسكتلندي أليكس فيرغيسون الرقم القياسي بفوزه بالجائزة 11 مرة مع مانشستر يونايتد.

وسيواجه مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنقليزي يوم السبت المقبل، ثم إنتر ميلان في نهائي رابطة أبطال أوروبا في العاشر من جوان المقبل بإسطنبول.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn