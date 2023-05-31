البطولة الانقليزية : الإسباني غوارديولا يتوج بجائزة أفضل مدرب

أعلنت الرابطة الإنقليزية الممتاز لكرة القدم، عن تتويج الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في البطولة الإنجليزية للموسم 2022 – 2023.

وقاد بيب غوارديولا فريق مانشستر سيتي لتحقيق لقب البطولة الإنجليزية، للموسم الثالث على التوالي، والخامس في آخر 6 سنوات.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يفوز فيها هذا المدرب بجائزة أفضل مدرب في البطولة الإنجليزية الممتازة ليفك الشراكة مع الفرنسي أرسين فينغر والبرتغالي

جوزيه مورينيو اللذين نالا الجائزة ثلاث مرات، فيما يمتلك الاسكتلندي أليكس فيرغيسون الرقم القياسي بفوزه بالجائزة 11 مرة مع مانشستر يونايتد.

وسيواجه مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنقليزي يوم السبت المقبل، ثم إنتر ميلان في نهائي رابطة أبطال أوروبا في العاشر من جوان المقبل بإسطنبول.