عاجل: الجامعة العامة للتعليم الأساسي تحسمها بخصوص مقترحات وزارة التربية..

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي ، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، مقاطعة جلسة التفاوض مع وزير التربية.

واوضح كاتب عام الجامعة نبيل الهواشي في فيديو مباشر على الصفحة الرسمية للجامعة، أنه والوفد المرافق له غادروا قاعة الجلسات اثر تأخر وزير التربية محمد علي البوغديري عن الجلسة بدعوى حضوره مجلس وزراء، معتبرا أنه أمر غير مقبول.

كما أشار المتحدث الى أن الوزارة قدمت مقترحاتها في علاقة بالمسألة المالية، الا أنها كانت مخيبة للأمال، كتلك التي طالب منظوروهم سابقا بعدم الخضوع لها.

واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، الزيادة المقترحة بالمُذلة والمهينة للمدرسات والمدرسين وتتمثل في زيادة تقدر ب300 دينار ،موزعة على 3 دفعات متساوية خلال سنوات 2026- 2027 -2028، معبرا عن تمسكهم بحق منظوريهم في ظروف عمل حافظة للكرامة وفي قدرة شرائية تحقق الحياة اللائقة.