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العياشي الهمامي يفتح النار على سعيد ووزيرة العدل..

2023/05/31 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال المحامي والحقوقي العياشي الهمامي، إنه ورغم إصدار المحكمة الإدارية لأحكام نهائية وباتة بخصوص العديد من القضاة المعزولين بأمر رئاسي والتي تقضي بإرجاعهم إلى سالف مهاهم، إلا أنه وإلى اليوم لم يتم تطبيق هذه الأحكام.

وقال العياشي الهمامي،في تصريح لشمس اف ام اليوم الأربعاء 31 ماي 2023 إن رئيس الدولة قيس سعيد يدّعي تطبيق القانون وأن وزيرة العدل ليلى جفال لم تحترم قرارات القضاء الإداري وضربت عرض الحائط بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.

وشدد على أن رئيس الجمهورية ووزيرة العدل رفضا تطبيق الأحكام وتطبيق القانون.

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